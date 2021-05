Poteva essere una notte da incubo, si è trasformata in un sogno. Il River Plate affrontava il match di Copa Libertadores con il Santa Fe con una squadra decimata a causa del Covid: solo 11 giocatori a disposizione e nessun portiere, visto che i quattro in rosa erano tutti malati. In porta ci è andato Enzo Perez, che di professione fa il centrocampista e sapete cosa è successo? Il River ha vinto 2-1!

Rewind. Il River Plate, in difficoltà a mettere insieme una squadra titolare, visto che ha 20 giocatori indisponibili causa Covid, chiede una deroga per poter schierare il 21enne Alan Diaz che contro il Boca ha giocato molto bene in campionato, ma la CONMEBOL non gliela concede: il River infatti a inizio anno aveva scelto di riempire solo 32 dei 50 posti a disposizione e ha rifiutato di far vaccinare i propri giocatori dopo la partita di Asuncion dello scorso 6 maggio.

Si fa con quello che c'è: gli 11 giocatori da schierare ci sono (anche se due sono ragazzini senza presenze in prima squadra) ma serve un portiere, e mister Gallardo decide di affidarsi appunto a Enzo Perez, uno dei più esperti del team, ma che di solito gioca a centrocampo. Non è al meglio, ha un problema muscolare, ma per la porta va benissimo.

I Millionarios sono secondi in classifica e nel quinto turno della fase a gironi al Monumental affrontano l'Independiente Santa Fe: il River parte forte e segna subito due gol, con Angileri e Alvarez. Il Santa Fe prova ad approfittare del fatto che in porta c'è Enzo Perez, ma trova il gol solo al 73', con un tiro da due passi di Osorio. Il River non solo si salva, ma addirittura vince la partita per 2-1 ed Enzo Perez - portato in trionfo da tutti i suoi compagni a fine partita - risulta anche essere il migliore in campo.

Il calcio può ancora regalare emozioni davvero particolari.

