È nata una nuova stella? Beh con quel cognome, in tanti sognano che sia così. Etienne Eto'o Pineda, il figlio di Samuel Eto'o, ex attaccante di Inter e Sampdoria, ma anche del Barcellona (ha rischiato anche di essere ingaggiato dal Real Murcia a novembre), ha avuto un debutto da sogno con la maglia della Nazionale del Camerun Under 20. Nella Coppa d'Africa di categoria, nella terza partita del girone, ha realizzato una doppietta nel 4-1 contro il Mozambico, al suo debutto. Era rimasto in panchina per le prime due gare, e dopo due successi il ct Christophe Ousmanou ha deciso che fosse arrivato il suo momento. Dopo neanche 7 minuti il gol del vantaggio con un fantastico calcio di punizione, poi il raddoppio su calcio di rigore nel recupero del primo tempo.