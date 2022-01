Pierre Aubameyang non ha potuto scendere in campo con il suo Gabon nel match contro il Ghana valido per il Girone C di Coppa d'Africa 2021. Il 32enne attaccante dell'Arsenal, come precisato dalla Federcalcio gabonese, è stato costretto a fermarsi a causa di problemi cardiaci che gli sono stati diagnosticati dopo avere contratto il Covid. Aubameyang era risultato positivo la scorsa settimana al suo arrivo in Camerun, Paese che ospita il torneo. Oltre a lui, non sono potuti scendere in campo per lo stesso motivo anche i compagni di Nazionale Mario Lemina (ex centrocampista della Juventus ora al Nizza= e Axel Meyé, attaccante in forza al Manisaspor.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

