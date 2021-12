E' una corsa contro il tempo quella dellache, per la prossima Coppa d'Africa , mette nel mirino la convocazione di. L'attaccante si è infortunato lo scorso 21 novembre nella partita contro l'Inter riportando unacon annessa operazione chirurgica durata tre ore e mezza per impiantare sei placche e diciotto viti sul volto del giocatore. I tempi di recupero non sono certi e potrebbero variare dai due mesi fino a 90/100 giorni; come detto da, tanto dipenderà dal corpo di Osimhen:

Fortunatamente, l'infortunio e l'operazione al volto non hanno tolto a Osimhen la voglia di giocare e, nei giorni scorsi,(chiaramente individuale) con l'obiettivo di tornare il prima possibile. Le immagini dell'attaccante in campo sono un sogno per la Nazionale Nigeriana che tra poco più di un mese inzierà lae che non vuole privarsi di un giocatore tanto importante; secondo quanto riportala Nazionale avrebbe fatto sapere al Napoli chepre coppa, dove verranno valutate le sue condizioni.si oppone e sarebbe pronto ad invitare in Italia lo staff medico della Nigeria per dimostrare che per recuperare da un tipo di infortunio così bisogna aspettareIl braccio di ferro è appena iniziato.