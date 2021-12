Coppa d'Africa in dubbio? Non certo per Samuel Eto'o, in dubbio? Non certo per neopresidente della Federcalcio del Camerun , paese organizzatore della Coppa d'Africa: l'ex campione di Barcellona e Inter si è espresso così a Canal+ in merito alle continue polemiche e pressioni provenienti dall'Europa circa la disputa o meno della competizione.

"Euro2020 si è giocato in piena pandemia, con gli stadi pieni, in più città e non ci sono stati incidenti. Perché la Coppa d'Africa non si può giocare in Camerun? Che mi diano un unico valido motivo per non giocare, altrimenti ci tratterebbero come sempre, nell'idea "sei meno di niente e devi sopportarlo". Che ci dicano le cose chiaramente. Il più difficile da accettare è che alcuni africani ne siano ancora complici".

Nella giornata di mercoledì, lo stesso Samuel Eto'o è sceso in campo a visitare lo stadio Paul Biya, impianto che ospiterà il match inaugurale della Coppa d'Africa 2021 tra Camerun e Burkina Faso il prossimo 9 gennaio.

