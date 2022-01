Il programma delle semifinali si conclude con(giovedì 2 febbraio alle 20). Il cammino tortuoso deicontinua e, dopo aver eliminato Costa d'Avorio e Marocco, la squadra didovrà vedersela anche contro i. Il Camerun è la squadra più prolifica del torneo con 11 gol fatti in 5 partite , tutti con la coppia gol(6)-(5). La formazione camerunese concede, però, sempre qualcosa agli avversari ed ecco che l'Egitto proverà ad approfittarne con unformato deluxe nell'ultima gara vinta contro il Marocco . Suo il gol del pareggio che porta tutti ai supplementari, suo l'assist per il gol vittoria di Trezeguet con tanto di esultanza alla Moriero-Ronaldo . Chi andrà a giocarsi la vittoria del 6 febbraio? Il Camerun ha grandi aspettative considerando che sono ie sono gli ultimi ad aver trionfato in ordine cronologico del lotto delle semifinaliste (nel 2017), mentre l'Egitto non vince una Coppa d'Africa dal 2010 (quella fu la terza volta consecutiva).