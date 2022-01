Calcio

Coppa d'Africa 2021, Algeria-Guinea Equatoriale 0-1: gli highlights del ko pesantissimo dei Campioni in carica

COPPA D'AFRICA - Non basta il ritorno di Bennacer per smuovere l'Algeria, anzi. La Nazionale campione in carica è ad un passo dall'eliminazione dopo il ko per 1-0 sulla Guinea Equatoriale. Segna Obiang, dall'altra parte algerini ancora a secco dopo due giornate. Clamoroso.

00:03:52, 2 ore fa