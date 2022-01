Autentica impresa della Sierra Leone, che si toglie di dosso l'etichetta di vittima sacrificale del girone E (comprendente anche Costa d'Avorio e Guinea Equatoriale) fermando sullo 0-0 i campioni in carica dell'Algeria e tornando a fare punti alla fase finale di Coppa d'Africa 26 anni dopo l'ultima volta. Tutto questo grazie, soprattutto, al portiere Mohamed Kamara (uno dei tanti Kamara in campo), perfetto carneade prima del match del Japoma Stadium di Douala e che nella vita rincorre il sogno di difendere i pali di un club europeo, dedicando la prestazione alla sua famiglia nella commovente intervista da "man of the match" al triplice fischio. Fennec ispirate dal'estro accesissimo di Riyad Mahrez, che però non è servito a trovare il colpo risolutivo.

Il tabellino

ALGERIA-SIERRA LEONE 0-0

Algeria (4-2-3-1): M’Bolhi; Atal, Bedrane (46' Benlamri), Mandi, Bensebaini; Belkebla, Feghouli (54' Boulaya); Belaïli, Brahimi (65' Bendebka), Mahrez; Slimani (65' Bounedjah). Ct: Belmadi.

Sierra Leone (4-4-2): M. Kamara; Kakay, Bangura, Caulker, Wright; Turay, J. Kamara, Quee, Bundu; A. Kamara (76' Fofanah), K. Kamara. Ct: Keister.

Arbitro: Ahmad Heeralall (Mauritius).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Bedrane, Bangura.

Algeria-Sierra Leone 0-0: gli highlights

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

3' - OCCASIONISSIMA SLIMANI! L'attaccante algerino ben servito da un straordinario filtrante in "no look" di Mahrez, conclude sull'esterno della rete da ottima posizione.

3' e Mahrez si inventa un assist no look, ma Slimani non segna

6' - RISPONDE SUBITO LA SIERRA LEONE! Alhaji Kamara, a tu per tu con M'Bolhi, conclude prepotentemente, ma di poco a lato.

23' - SIERRA LEONE A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Destro a giro su punizione di Bundu e colpo di testa di Bangura, che sfiora il palo alla sinistra di M'Bolhi!

48' - GOL ANNULLATO ALLA SIERRA LEONE! Palla dalla sinistra di Buya Turay e zampata vincente in piena area di Alhaji Kamara, scattato però in posizione di offside.

52' - CHE OCCASIONE SPRECATA DA BRAHIMI! L'ex Porto viene mandato in porta da Mahrez, ma il tiro - indisturbato - viene neutralizzato in due tempi da Mohamed Kamara!

67' - CHE SALVATAGGIO DI CAULKER A PORTA SGUARNITA! Al contrario occasionissima gettata alle stelle per l'Algeria: Mahrez allarga sulla sinistra per Belaili, palla dentro per Bounedjah anticipato dall'uscita bassa di Mohamed Kamara e un altro subentrato, Bendebka, conlcude a porta sguarnita. Caulker, alla disperata, riesce a toccare col ginocchio mandando il pallone a lato!

81' - DESTRO IN DIAGONALE DI MAHREZ! Palla angolatissima, ma Mohamed Kamara ci arriva ancora e, in massima distensione, sventa il pericolo con la punta delle dita!

Algeria-Sierra Leone, Coppa d'Africa 2021 (11 gennaio 2022): Riyad Mahrez (Algeria) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

86' - IL NEOENTRATO BENRAHMA SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO! Ennesima chance dorata gettata alle stelle dalle Fennec: palla di Boulaya dalla destra e impatto da dimenticarea, all'altezza del dischetto, dell'attaccante del West Ham!

88' - BOUNEDJAH, ALTRO SPRECO! L'attaccante che decise la finale 2019, tutto solo, affretta inspiegabilmente la conclusione. Mohamed Kamara controlla agevolmente.

90'+2 - BENSEBAINI A TU PER TU CON MOHAMED KAMARA! Il portiere sierraleonese controlla in due tempi la potente conclusione.

90'+3 - BOUNEDJAH DI TESATA SU CALCIO D'ANGOLO! Blocca ancora una volta Mohamed Kamara, che ha parato proprio tutto quest'oggi!

La festa dei giocatori di Sierra Leone: il primo punto dopo 26 anni

Il momento social

Ben 6 Kamara nell'undici iniziale della Sierra Leone. Un autentico rompicapo per i telecronisti...

Il migliore

Mohamed Kamara. Ha parato di tutto, portando all'impresa la sua Sierra Leone di fermare i campioni in carica dell'Algeria. Classe 1999, gioca ancora in patria, all'East End Lions di Freetown. A fine gara ha dichiarato di voler diventare un calciatore professionista a tutti gli effetti. Magari in Europa. Chissà

Il peggiore

Bedrane. Il centrale difensivo algerino, che milita all'Esperance di Tunisi, inizia in maniera disordinata, sopraffatto dai cambi di passo di Alhaji e Kei Kamara. Ammonito e innervositosi, viene lasciato negli spogliatoi nel secondo tempo sostituito da Benlamri.

