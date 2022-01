Calcio

Coppa d'Africa 2021, Algeria-Sierra Leone - Meno di 3 minuti e Mahrez si inventa un assist no look, ma Slimani non segna

COPPA D'AFRICA - L'Algeria, campione in carica, si presenta così alla 33esima edizione con un assist no look di Mahrez, uno dei giocatori più attesi di questa manifestazione. Peccato che, per le Volpi del deserto, Slimani non riesce a buttarla dentro a porta vuota.

