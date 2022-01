Il programma dei quarti di finale continua con la super sfida tra(domenica 30 gennaio alle 16). Da molti considerata una finale anticipata: da una parte un'Egitto che non sempre ha brillato nel torneo, ma che è pur sempre la squadra dove gioca. La stella annunciata di questa Coppa d'Africa . Dall'altra un Marocco che concede qualcosa, ma che ha infinite soluzioni in attacco. Non c'è solonella squadra diche ha realizzato 7 gol fin qui e con 5 giocatori diversi. Nell'ultimo match contro il Malawi si è sbloccato anche bomber En Nesyri, mentre continua a segnareche è diventato un vero cecchino sui calci di punizione . Partita che si giocherà all'Ahmadou Ahidjo Stadium visto la messa sotto sequestro dell'Olembe Stadium

Gli italiani: Sofyan Amrabat (Fiorentina)

EGITTO (4-3-3): Gabaski; Kamal, Hegay, Abdelmonem, El Fotouh; Elneny, El Solia, Zizo; Salah, M.Mohamed, Marmoush. Ct: Carlos Queiroz

MAROCCO (4-4-2): Bono; Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina; Louza, Amallah, S.Amrabat, Boufal; En-Nesyri, Aboukhlal. Ct: Vahid Halilhodzic

Arbitro: Maguette N'Diaye (Senegal)

Squalificati: -

Diffidati: Zizo (Egitto)

