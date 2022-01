Egitto di Salah, che comunque non ha brillato, Capo Verde e Malawi che sono già sicure di far parte delle migliori terze. Mancano gli ultimi 3 posti e, nel pomeriggio, attendiamo con ansia la sfida tra la Costa d'Avorio di Kessié e l'Algeria di Bennacer, con i Campioni in carica che potrebbero finire fuori già alla fase a gironi. Non ha di certo aiutato la sconfitta Italia (37)... Sognano, invece, la Guinea Equatoriale e la Sierra Leone che finora si sono comportate benissimo nel torneo e non ruberebbero nulla dovessero continuare la loro avventura. In serata interessante sfida tra Gambia-Tunisia, con la Nazionale di Barrow che cerca il primato del suo girone. Altre sei Nazionali, nel day 11, hanno centrato la qualificazione agli ottavi: l'di, che comunque non ha brillato, vincendo 1-0 col Sudan , poiche sono già sicure di far parte delle migliori terze. Mancano gli ultimi 3 posti e, nel pomeriggio, attendiamo con ansia la sfida tra la Costa d'Avorio die l'Algeria di, con i Campioni in carica che potrebbero finire fuori già alla fase a gironi. Non ha di certo aiutato la sconfitta contro la Guinea Equatoriale che, inoltre, ha messo fine alla striscia di risultati utili che durava da 35 partite consecutive . Con gli algerini che sognavano addirittura di mettere le mani sul record dell'(37)... Sognano, invece, la Guinea Equatoriale e la Sierra Leone che finora si sono comportate benissimo nel torneo e non ruberebbero nulla dovessero continuare la loro avventura. In serata interessante sfida tra, con la Nazionale di Barrow che cerca il primato del suo girone.

Il programma delle gare

-ore 17: Costa d'Avorio-Algeria al Japoma Stadium di Douala;

-ore 17: Sierra Leone-Guinea Equatoriale al Limbe Stadium di Limbe;

-ore 20: Gambia-Tunisia al Limbe Stadium di Limbe;

-ore 20: Mali-Mauritania al Japoma Stadium di Douala;

Ore italiane

Da Kessié a Bennacer: tutti gli italiani in campo

Tanti italiani in campo, a partire da un Costa d'Avorio-Algeria che promette spettacolo vista la posta in palio. Kessié e Bennacer, con i due - che non hanno proprio fatto benissimo in queste prime partite - che proveranno a trascinare la propria Nazionale fino in fondo. Nella Costa d'Avorio ricordiamo anche la presenza del duo del Sassuolo Traoré-Boga, mentre Akpa Akpro è rimasto a casa per il covid. Nell'Algeria attende, invece, di fare il suo debutto Ounas del Napoli. Le Volpi del Deserto devono però vincere: anche un pareggio vorrebbe dire eliminazione.

Nell'altra partita del gruppo, Guinea Equatoriale-Sierra Leone, ci sono altri due 'italiani' anche se non giocano in Serie A. Parliamo del titolarissimo equatoguineano José Machín del Monza e del sierraleonese Augustus Kargbo del Crotone che deve invece fare ancora il suo debutto.

In serata tocca invece al Gambia dei sei italiani che affronta la Tunisia. La squadra di Darboe, i due Colley, Bobb (Piacenza), Sibi (Virtus Verona) e, soprattutto, di Musa Barrow ha già centrato la qualificazione agli ottavi perché, mal che vada, finirà tra le migliori terze classificate. La Nazionale guidata da Tom Saintfiet vuole però vincere per centrare anche il primo posto davanti al Mali di Colibaly (Salernitana) e alla Tunisia.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

