1) Tutto secondo pronostico nel Gruppo A. Ma il Burkina Faso...

...Un po' ha deluso. Non è una "big", vero, ma resta una squadra di grande tradizione nella competizione continentale. Gli Stalloni avrebbero dovuto "spaccare" il match contro l'Etiopia , invece si sono ritrovati a fare i conti con un 1-1 imposto dai Walyas, fanalini di coda del raggruppamento e che, invece, qualche brivido l'hanno fatto correre lungo la schiena dei ragazzi di Kamou Malo.

Burkina Faso-Etiopia 1-1

Resta lo splendido gol del momentaneo vantaggio, quello che aveva fatto pensarea alla goleada da parte dei burkinabé: lancio col contagiriri dell'esperto trentatreenne Adama Guira (che gioca in quarta serie spagnola, al Racing Rioja) e pallonetto morbido del trequartista classe 1996 dell'Ajaccio (Ligue 2) Cyrille Bayala, un buon profilo - a nostro avviso - da "attenzionare" dagli operatori di mercato.

2) Camerun: segna sempre Aboubakar. Anche se Onana...

Anche contro Capo Verde, segna sempre Vincent Aboubakar, al suo quinto gol in tre partite disputate nella competizione. Trascinatore con la fascia al braccio, da Yaoundé a Douala ha riacceso vecchi, dolci ricordi: a vederlo scorrazzare nelle aree di rigore avversarie, sembra essere mosso dallo spirito indomito di Roger Milla, che gli tributa applausi su applausi insieme al neopresidente della federcalcio camerunense Samuel Eto'o. Aboubakar, uomo chiave del'inattesa vittoria nel 2017, ha ancora "sul gozzo" la mancata partecipazione all'edizione 2019 per un brutto infortunio. Va detto che i ritmi (blandi) del calcio saudita (in cui l'ex Porto e Besiktas ora si diletta e si arricchisce indossando la maglia dell'al-Sadd) hanno decisamente favorito la freschezza fisica palesata sin dal primo match contro il Burkina Faso.

Aboubakar trascina il Camerun agli ottavi

Sempre in casa Camerun (e in ottica Inter) comincia a preoccupare il futuro portiere nerazzurro André Onana: altra prestazione rivedibile, di nuovo caratterizzate da uscite in presa alta piuttosto incerte e quasi mai risolutive. A oggi, sostenere che l'estremo difensore camerunense sia meglio di Samir Handanovic, appare un azzardo piuttosto grosso.

Onana, ancora problemi in uscita

3) Tacco da manuale di Garry Rodrigues: Capo Verde spera

Quattro punti sono una vera e propria garanzia in ottica ripescaggio, che premierà quattro delle sei terze in classifica dei vari gironi. Dopo la travolgente prestazione contro l'Etiopia, Garry Rodrigues - attaccante esterno dell'Olympiacos, in Grecia - è tornato a colpire contro il Camerun con un tacco da palati fini su suggerimento dal fondo di Rocha Santos, valido per il definitivo e preziosissimo 1-1 contro i Leoni Indomabili. La formazione di Bubista (questa volta assente per via della positività al Covid) non ha mai smesso di crederci, nemmeno al cospetto dei padroni di casa del Camerun e il loro pubblico. Squali Blu meritevoli.

Rodrigues, gran gol di tacco al Camerun

Capo Verde-Camerun 1-1

