Calcio

Coppa d'Africa 2021, Burkina Faso-Senegal 1-3: gli highlights. Koulibaly e Mané in finale

COPPA D'AFRICA - Il Senegal batte anche il Burkina Faso e vola in finale per riscattarsi dopo il ko nell'ultimo atto della Coppa d'Africa 2019. A sbloccarla ci pensa la coppia di centrali difensivi: Koulibaly serve Diallo in rovesciata e il difensore del PSG realizza. In gol anche Gueye e Mané con lo scavetto. Inutile il momentaneo 1-2 di Blati Touré.

00:04:55, 17 minuti fa