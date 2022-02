Calcio

Coppa d'Africa 2021, Burkina Faso-Senegal - L'arbitro si fa l'abbonamento alla VAR: altro rigore e ci ripensa nuovamente

COPPA D'AFRICA - Siamo al 50' del primo tempo (sono stati dati diversi minuti di recupero) e l'arbitro fischia un altro rigore in favore del Senegal. Questa volta c'è un braccio in area di Tapsoba su conclusione di Mendy. Braccio attaccato al corpo e non c'è nessun penalty: per fortuna che c'è stato il richiamo al VAR questa volta. Ma prima...

