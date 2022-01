Non smette di sorprendere il Burkina Faso che elimina la Tunisia e centra le semifinali. Primo tempo equilibrato con gli Stalloni a imprimere ritmo al match e i tunisini più votati alle verticalizzazioni. La partita si sblocca quando sono da poco scaduti i minuti di recupero della prima frazione: Tourè serve in profondità la velocità di Dango Ouattara che sfonda in area e trova la giocata vincente.

La rete di Dango Ouattara Credit Foto Getty Images

Nella ripresa tanto nervosismo e decisioni controverse dell'arbitro. Le Aquile di Cartagine ci provano in tutti i modi, ma l'occasione vera non arriva. Nel finale l'espulsione dell'autore del gol Ouattara fa arretrare negli ultimi metri il Burkina Faso, senza concedere spazio agli avversari. La vittoria premia la nazionale di Malo, orfana quest'oggi di Bertrand Traoré.

Ma funzionano gli orologi? Triplice fischio in anticipo, ancora con la Tunisia

Il Tabellino

BURKINA FASO-TUNISIA 1-0

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi; Kaboré, Yago, Tapsoba, S. Ouattara; Guira, Touré; Da. Ouattara, Sangaré, Bayala, Dj. Ouattara (71’Konatè)

TUNISIA (4-3-3): Ben Saïd; Dräger, Bronn, Ifa, Haddadi (46’ Ali Maâloul); Ben Slimane (46’Sliti), Skhiri (85’Rafia), Laïdouni; Khazri, Jaziri (75’Jebali), Msakni

GOL: 48’ Da. Ouattara

ASSIST: Touré

ESPULSO: Da. Ouattara

Burkina Faso-Tunisia 1-0: gli highlights

La cronaca in 7 momenti chiave

24’- BAYALA! Bella giocata sulla sinistra per saltare il difensore, poi punta il primo palo e cerca di infilare sotto le gmabe del portiere con il piatto destro. Chiude in corner BEN SAID.

35’- CHE RISCHIO DI TAPSOBA! Attende troppo nell'impostazione e quasi si fa carambolare il pallone in rete su un rilancio a pochi passi dalla porta!

48’- VANTAGGIO BURKINA FASO! DANGO OUATTARA vola in velocità e sfonda fino nell'area tunisina, poi è bravo a frenare e difendere palla dal ritorno di due difensori, prima di scaricare in rete con il sinistro. Assist di TOURE.

51’- BAYALA spreca! BEN SAID dice no al raddoppio del Burkina. Grande risposta del portiere della Tunisia su un tiro ravvicinato di Bayala.

57’- KHAZRI! Un tiro dalla distanza di SLITI diventa un assist per KHAZRI che sul secondo palo non riesce a trovare la coordinazione e manca la porta.

68’- MAALOUL! Punizione dal limite calciata bene dal tunisino. KOFFI si tuffa e toglie palla dall'angolo alla sua sinistra.

83'- ESPULSO DANGO OUATTARA! Dopo la revisione VAR l'arbitro cambia la decisione ed estrae il rosso per la gomitata.

Il Migliore

Dango OUATTARA: gol di prepotenza fisica. Il giocatore del Lorient spacca il match a pochi secondi dall'intervallo con una giocata da campione. Prospetto da tenere d'occhio per il prossimo mercato.

Ouattara allo scadere: ripartenza perfetta e gol per il Burkina Faso

Il Momento social

