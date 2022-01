Calcio

Coppa d'Africa 2021, Burkina Faso-Tunisia 1-0: gli highlights. Ancora polemiche e rossi, burkinabé in semifinale

COPPA D'AFRICA - Nella fase a gironi non aveva brillato, ma in questa fase ad eliminazione diretta il Burkina Faso sta giocando un calcio diverso. I burkinabé conquistano un posto in semifinale dopo l'1-0 alla Tunisia: fa tutto Dango Ouattara che prima segna il gol del vantaggio poi si fa espellere nel finale.

00:04:14, 42 minuti fa