Calcio

Coppa d'Africa 2021, Burkina Faso-Tunisia, ma funzionano gli orologi? Triplice fischio in anticipo, ancora con la Tunisa

COPPA D'AFRICA - Era già successo con il sig. Sikazwe, con il match 'farsa' tra Tunisia e Mali. In quel caso l'arbitro aveva fischiato la fine con 5 minuti di anticipo. Intanto, anche in questo match la Tunisia si vede fischiare la fine del match con largo anticipo. 21'' ok, ma 21 secondi in cui sarebbe potuto accadere di tutto.

00:00:29, un' ora fa