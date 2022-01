Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Burkina Faso 2-1: gli highlights. Onana a vuoto, ma Aboubakar ribalta tutto

COPPA D'AFRICA - La 33esima edizione viene inaugurata dalla vittoria dei Leoni Indomabili del Camerun che battono in rimonta 2-1 il Burkina Faso. Sangaré illude i suoi dopo una papera di Onana, ma poi ribalta tutto Aboubakar con due rigori. Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+, su Eurosport Player, TIMVision e Amazon Prime.

00:07:28, 2 ore fa