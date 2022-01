Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Burkina Faso - Altro fallaccio della difesa e Aboubakar fa doppietta su rigore

COPPA D'AFRICA - Il Camerun la ribalta prima della fine del primo tempo, gol ancora di Aboubakar, ancora su calcio di rigore. Altra entrata killer della difesa burkinabè. Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+, su Eurosport Player, TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Abbonati subito.

00:01:55, un' ora fa