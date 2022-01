Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Burkina Faso - Uscita a vuoto di Onana e Sangaré segna il primo gol del torneo

COPPA D'AFRICA - Prima un salvataggio sulla riga, poi un altro cross pericoloso ma al terzo tentativo il Burkina Faso trova il gol con Gustavo Sangaré che segna a porta vuota dopo un'uscita a vuoto di Onana. Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+, su Eurosport Player, TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Abbonati subito.

00:01:22, 6 ore fa