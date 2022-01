Ali Ahamada si tinge sempre più di 'giallo'. Dopo le dichiarazioni dello staff tecnico di Comore, sul profondo rischio di non autorizzare comunque il portiere a seguire la squadra modificare il protocollo covid, per la quarantena, durante la notte, introducendo un nuovo cavillo. Il casosi tinge sempre più di 'giallo'. Dopo le dichiarazioni dello staff tecnico di, sul profondo rischio di giocare senza un portiere di ruolo contro il Camerun, per gli ottavi di finale di Coppa d'Africa, sembrava essersi tutto scongiurato vista la negativizzazione dello stesso Ahamada . E, invece, la CAF ha decisoa seguire la squadra per la sfida contro il Camerun . E perché? Nonostante un test negativo, la commissione della CAF ha deciso di, per la quarantena, durante la notte, introducendo un nuovo cavillo.

in isolamento per 5 giorni dal momento dell'esito del test. E, non importa, che il giocatore stesso sia poi negativo 24 ore o 48 ore dopo (come nel caso di Ali Ahamada). Dovrà stare in isolamento e non potrà seguire la squadra allo stadio. Una bella gatta da pelare per il ct Amir Abdou che non ha a disposizione neanche il portiere titolare Salim Ben Boina, che si è infortunato Moyadh Ousseni, lui sì positivo al covid. Comore sarà quindi costretta a far scendere in campo un giocatore di movimento anche tra i pali. Al riscontrarsi di una positività al covid, dunque, un giocatore dovrà staredal momento dell'esito del test. E, non importa, che il giocatore stesso sia poi negativo 24 ore o 48 ore dopo (come nel caso di Ali Ahamada). Dovrà stare in isolamento e non potrà seguire la squadra allo stadio. Una bella gatta da pelare per il ct Amir Abdou che non ha a disposizione neanche il portiere titolare, che si è infortunato in Ghana-Comore durante la fase a gironi, né il terzo portiere, lui sì positivo al covid. Comore sarà quindi costretta a far scendere in campo un giocatore di movimento anche tra i pali.

Il cambio della regola: perché

Napoli chiedeva a gran voce di essere testato tutti i giorni per poter scendere in campo col suo Senegal, ma il protocollo prevedeva due giorni di isolamento dopo un test positivo e, quindi, solo 48 ore dopo si poteva essere testati nuovamente. Ma il 'discorso tamponi' è stato un tema di discussione sin da primi giorni, considerando la mole straordinariamente alta di positivi. Alcune Nazionali hanno messo in discussione addirittura la validità dei test. Negli ultimi giorni, quindi, era stata autorizzata una azienda esterna per effettuare una sorta di controanalisi per i giocatori positivi e verificare e, eventualmente, confermare la positività al covid. Facendo così, quasi tutti i positivi, sono diventati negativi il giorno dopo. Vedi Khazri e Msakni che sono scesi e ha inserito una nuova regola. Sei positivo? Per 5 giorni bisognerà stare fermi... Una decisione destinata a generare nuove e tante polemiche, visto che il periodo di isolamento è stato addirittura allungato rispetto all'inizio del torneo. Tutto nasce dal caso Koulibaly che ha caratterizzato la prima settimana di Coppa d'Africa. Il giocatore delchiedeva a gran voce di essereper poter scendere in campo col suo Senegal, ma il protocollo prevedeva due giorni di isolamento dopo un test positivo e, quindi, solo 48 ore dopo si poteva essere testati nuovamente. Ma il 'discorso tamponi' è stato un tema di discussione sin da primi giorni, considerando la mole straordinariamente alta di positivi. Alcune Nazionali hanno messo in discussione addirittura. Negli ultimi giorni, quindi, era stata autorizzata una azienda esternaper i giocatori positivi e verificare e, eventualmente, confermare la positività al covid. Facendo così,. Vediche sono scesi regolarmente in campo per Nigeria-Tunisia , con test negativo effettuato il 23 gennaio, dopo la positività del 22 gennaio. La CAF non ci ha visto chiaro. Sei positivo?... Una decisione destinata a generare nuove e tante polemiche, visto che il periodo di isolamento è stato addirittura allungato rispetto all'inizio del torneo.

