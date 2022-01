Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Comore - Comore, piove sul bagnato: 7' e restano in 10 per il rosso a Abdou

COPPA D'AFRICA - L'ottavo di finale delle Comore non parte benissimo e non solo per l'assenza di tutti i tre portieri a disposizione, con la presenza del difensore Chaker Alhadhur tra i pali. Le Comore, infatti, partono subito in 10 per l'espulsione di capitan Abdou dopo neanche sette minuti.

00:01:24, 14 minuti fa