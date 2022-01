Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Comore, Il bel gesto di Onana che va a fare i complimenti al portiere improvvisato Alhadhur

COPPA D'AFRICA - Alhadhur ci ha provato come ha potuto a tenere in piedi la sua squadra e per poco non ci riusciva, visto chele Comore hanno perso solo 2-1 contro il Camerun... E giocando in 10 dal 7° minuto. In molti del Camerun si sono andati a complimentare con lui, compreso il portiere Onana.

00:00:30, un' ora fa