Il tabellino

CAMERUN-BURKINA FASO 2-1

Camerun (3-1-4-2): Onana; Tolo, Ngadeu-Ngadjui, Onguéné; Zambo Anguissa; Fai, Oum Gouet, Kunde (69' N'Jie), Ngamaleu (81' Bassogog); Toko Ekambi (69' Choupo-Moting), Aboubakar (88' Neyou). Ct: Toni Conceição.

Burkina Faso (4-2-3-1): Koffi; Kaboré, Dayo, Yago, P. Malo; Guira, Touré; B. Traoré (87' Bandé), Sangaré, Bayala (71' Sanogo); Tapsoba (71' Konaté). Ct K. Malo (assente per Covid, in panchina Sanou).

Arbitro: Mustapha Ghorbal (Algeria).

Gol: 24' Sangaré (B), 40' rig. e 45'+3 rig. Aboubakar (C).

Assist: B. Traoré (B, 0-1).

Note - Recupero: 3+5. Ammoniti: Yago, P. Malo, Onguéné.

Il momento social

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

8' - ABOUBAKAR! La bocca da fuoco cameunense si fa largo tra le maglie degli Stalloni sul filtrante di Fai, ma la conclusione da ottima posizione risulta svirgolata.

24' - GOL DEL BURKINA FASO CON SANGARE! Il trequartista degli Stalloni prima batte un angolo dalla sinistra: il colpo di testa di Bertrand Traoré batte Onana ma viene sventato sulla linea da Tolo. Quindi, lo stesso Sangaré effettua un pericolo tiro-cross dalla sinistra e il futuro portiere dall'Inter va a vuoto per la prima volta con la sfera che passa sulla fascia opposta a Bertrand Traoré, il quale la ributta a centro area: seconda sortita "a farfalle" di Onana e "piattone" sotto la traversa di Sangaré! E' 0-1!

40' - GOL DEL CAMERUN SU RIGORE CON ABOUBAKAR! C'è stato bisogno della VAR ma la "fiancata" in area di Bertrand Traoré sul "napoletano" Zambo Anguissa è stata piuttosto evidente. Dal dischetto, il numero 10 di casa spiazza Koffi per l'1-1!

45'+3 - GOL DEL CAMERUN SU RIGORE CON ABOUBAKAR! Questa volta, niente VAR: tackle rovinoso e senza senso di Dayo su Tolo in area. Dal dischetto, l'ex Porto cambia angolo (anche se la conclusione risulta piuttosto centrale), ma spiazza ugualmente Koffi: 2-1!

47' - ONANA ANCORA INCERTO! Su punizione di Bertrand Traoré - un mancino piuttosto centrale - il portiere camerunense sventa coi pugni una traiettoria senza pretese.

54' - ONANA QUESTA VOLTA COMPIE IL MIRACOLO! Punizione defilatissima di Bertrand Traoré con salvataggio da metri zero di Onguéné. Sulla ribattuta ravvicinata di Bayala, il portiere dell'Ajax respinge di puro istinto!

59' - GOL ANNULLATO AL CAMERUN CON ABOUBAKAR! Il numero 10 di casa, attaccante dell'al-Nassr, manda al tiro in contropiede Ngamaleu, il cui destro a incrociare viene respinto da Koffi, il quale non può alcunché sul tap in dello stesso Aboubakar. Tuttavia, viene rilevato il fuorigioco - millimetrico - del giocatore dello Young Boys.

74' - DESTRO VELENOSO DAL LIMITE DI ZAMBO ANGUISSA! Traiettoria bassa e potente che, incontrando la leggera deviazione di Guira, fa la barba al palo!

78' - ABOUBAKAR PROVA A "SPACCARE" LA PORTA! Ma il suo destro a incrociare, s'infrange sull'esterno della rete.

Il migliore

Aboubakar. Glaciale dal dischetto in entrambe le circostanze. C'è anche per il tap in del tris, annullato al 59ì per via di un fuorigioco millimetrico di Ngamaleu. Tra le maglie degli Stalloni, galoppa immarcabile. Pericolo costante.

Il peggiore

Onana. Salva d'istinto su Bayala, vero, ma appare piuttosto incerto per tutto il match. Completamente a vuoto su Sangaré, in occasione dello 0-1.

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

