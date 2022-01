E' il concetto di "rarità", probabilmente, il miglior modo per spiegare l'impresa delle isole Comore, l'altra nazione - oltre al Gambia - ad accedere da esordiente totale a una fase finale della Coppa d'Africa. Rarità com'è raro trovare i "Celacanti", specie ittica in via d'estinzione dell'Oceano Indiano al largo delle isole stesse e del canale di Mozambico, il cui aspetto ricorda proprio quello che la sua storia suggerisce: un pesce preistorico.

Raro come il lavoro di carattere enciclopedico operato dal commissario tecnico Amir Abdou, comoriano di seconda generazione, nato nel 1972 a Marsiglia, città in cui si è concentrata la maggior parte dell'esodo degli isolani, il cui legame con la Francia resta - come molte altre colonie, nel bene e nel male - particolarmente netto, specie dopo l'indipendenza (aspetto paradossale ma tipico, allo stesso tempo) ottenuta nel 1975.

Moroni in estasi

Gli echi dell'impresa dell'arcipelago dell'Africa sudorientale, ormai di quasi un anno fa, non si sono ancora spenti: a Moroni, in questi mesi (figuriamoci a pochi giorni dal calcio d'inizio), non si parla d'altro: le isole Comore parteciperanno alla Coppa d'Africa. Qualcosa di impensabile, specie analizzando il fatto che la federcalcio di Moroni è affiliata all'Uefa solamente dal 2005 ed il primo match ufficiale venne giocato solo due anni più tardi contro i "vicini di oceano" del Madagascar. Per lungo tempo ancorate nel fondo del ranking Fifa. Un paese da 700mila euro che, almeno in loco, non aveva la più pallida idea di poter "competere".

2021 - Una formazione della nazionale delle Isole Comore (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Celacanti nel pallone

"In loco", espressione usata non a caso. Perché, vero, tutti a Moroni e dintorni erano ben consapevoli di parenti, figli e nipoti migrati in Francia e in Belgio, ma nessuno poteva pensare che, tra quei famigliari, tra quegli amici e amici di amici (perché di questo, visti i numeri esigui della popolazione, stiamo parlando) ci sarebbero stati autentici eroi nazionali in grado di portare alla gloria la nazionale dei Celacanti. Tutti, tranne uno: Amir Abdou, per l'appunto.

Il commissario tecnico delle Isole Comore Amir Abdou (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Quel gol a Gigio Donnarumma

Già dalla succitata carta d'identità di Abdou, si capisce a primo impatto che il nativo di Marsiglia sia cresciuto nel concetto di "seconda generazione". E allora, dal momento della sua assunzione, nel 2014, via a cercare dietro ogni angolo d'Europa, i discendenti - stretti o relativi - di quei migranti tra gli anni Settanta e Novanta. Fino ad allestire una nazionale competitiva e in grado di competere anche coi colossi del calcio africano. In primis, l'attaccante della Stella Rossa Belgrado, entrato in nazionale proprio nel 2014, El Fardou Ben Nabouhane, attaccante esterno o ala destra ex Le Havre, che nel 2018 segnò al Napoli nei gironi di Champions League e, lo scorso febbraio, a San Siro contro il Milan in Europa League, insaccando alle spalle del futuro campione d'Europa Gianluigi Donnarumma.

Milan-Stella Rossa, Europa League 2020-2021: il gol di El Fardou Ben Nabouhane (Stella Rossa) al cospetto di Gianluigi Donnarumma. Foto di Jonathan Moscrop per Getty Images Credit Foto Getty Images

Storie di seconda generazione

"El Fardou Ben", così come viene chiamato, fa il paio con altre storie incredibli. Come quella di Ali Ahamada, portiere 29 ex Tolosa e nativo di Martigues, che ha trascorso tutto l'anno senza contratto dopo lo svincolo di gennaio dai norvegesi del Brann. Un altro franco-Comoriano è Fouad Bachirou da Valence, attuale centrocampista dell'Omonia Nicosia, a Cipro, gli ex Olympique Marsiglia (con presenze in Europa League) Rafidine Abdullah e Kassim Abdallah, fratelli: Kassim, spesso capitano, è un pedatore dilettante nel Marignane Gignac di quarta serie, dopo aver gioacnto nella nell'Athletico Marseille, seconda squadra cittadina militante, in quinta divisione. Rafidine, invece, oggi gioca nella "B" svizzera, allo Stade Lausanne-Ouchy, la seconda squadra di Losanna. Classe 1994, ha indossato le maglie della nazionale francese fino all'Under 20, prima di accettare la convocazione con la "nazionale dei padri" e, tra le squadre di club, vanta importanti esperienze con le casacche di Lorient, Cadice e Beveren.

Rafidine Abdullah Credit Foto Getty Images

La rara impresa di Abdou: carneade in Francia, "eroe dei due oceani" in Africa

Sono solo alcuni esempi di tante storie uniche, che dal 9 gennaio impareremo a conoscere sui canali Discovery+ nella Coppa d'Africa più tecnica e competitiva di sempre. Le sorprese del ct Abdou, che ha il mare e le avventure che ne conseguono nel sangue, non finiscono qui: nel 2020, infatti, è - in contemporanea, il nuovo allenatore di una delle squadre più titolate della Mauritania, i Delfini dell'FC Nouadhibou. Settemila chilometri di distanza da Moroni, senza contare le spole fatte nella nativa Marsiglia: “È un impegno assoluto per me. I giorni e le notti talvolta si confondono, perché sono costantemente al lavoro. Ma tutto ciò non mi pesa. Le Comore? Sono le isole da cui discendo, ma solo nel 2013 iniziai ad averci a che fare direttamente. Fino ad allora avevo sempre allenato nelle serie dilettantistiche francesi di basso livello. Quando mi contattò la federazione non ci volevo credere. Quando arrivai, la nostra nazionale era al 198esimo posto del ranking FIFA, praticamente le ultimissime posizioni. Siamo stati al sesto posto delle nazionali africane nel 2020 e ci siamo guadagnati la qualificazione in un girone assolutamente non banale contro Egitto, Kenya e Togo. Ora ne abbiamo guadate quasi 70 ma, soprattutto, siamo alla fase finale della Coppa d'Africa: è un'emozione unica”.

