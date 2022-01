Quarantadue anni, considerato tra i migliori (se non il più esperto, insieme al gambiano Bakay Gassama) arbitri del continente africano. Eppure, per lo zambiano Janny Sikazwe, direttore di gara dello "scandalo di Tunisia-Mali" , l'ottimo curriculum vitae non è servito a evitargli la figuraccia mondiale per via, quasi certamente, di un errore d'impostazione del cronometro, che lo ha portato a fischiare due finali (entrambi sbagliati) della partita: la prima all'85'102, la seconda all'89'43", in barba al corposo recupero che stava per essere assegnato. Almeno 6 minuti, frutto di delle 6 sostituzioni, 3 richiami VAR, un rosso e due rigori. Probabilmente sarà radiato dalla competizione.

Il guaio, la scorta, il conciliabolo CAF e la proposta rifiutata

Al secondo - e definitivo - triplice fischio errato, il commissario tecnico della Tunisia Mondher Kebaier ha cercato di inseguire il direttore di gara. Da una parte giocatori e staff delle Aquile di Cartagine a trattenere l'allenatore nordafricano, dall'altra il "fischietto" portato via dalla scorta. Quindi, il "conciliabolo" con i delegati Caf nella pancia del Limbe Stadium, che partorisce la seguente proposta: rientrare in campo per disputare altri 3' quando invece, per il recupero, se n'erano contati almeno il doppio. Un'idea rispedita al mittente dai tunisini, che ora chiedono l'errore tecnico e la ripetizione del match gettando nell'imbarazzo più totale dell'organizzazione della Caf.

Arbitro in confusione totale: aveva fischiato la fine già all'86'

Il curriculum di prestigio di Sikazwe

Follia totale dell'arbitro: fischia la fine a 89'43''! Furia Tunisia!

Déjà-vu tunisino

Gli appassionati di Coppa d'Africa ricorderanno certamente l'episodio che, nel 2015, riguardò la reazione furibonda della Tunisia dopo la sconfitta per 2-1 ai tempi supplementare nei quarti di finale contro la Guinea Equatoriale, paese ospitante . Un arbitraggio (da parte del mauriziano Rajindraparsad Seechurn) considerato decisamente casalingo dopo un rigore inesistente al 92' e un calcio di punizione dal limite proprio ai supplementari - altrettanto fantasioso - che portarono gli euatoguineani a ribaltare il risultato e a vincere il match. All'interno dello stadio si scatenò il putiferio con dichiarazioni e accuse al veleno tanto da portare la Caf a minacciare la federcalcio tunisina con la possibilità di una pesante squalifica se i vertici dirigenziali non si fosssero scusati pubblicamente. Alla fine, il tempo calmò le acque e tutto si concluse a tarallucci e vino o, meglio, a datteri e thè alla menta.

L'allenatore insegue l'arbitro: Sikazwe portato via dalla scorta

