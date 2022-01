-venerdì 14 gennaio, ore 14: Senegal-Guinea al Kouekong di Bafoussam (commento di Mario Castelli);

-venerdì 14 gennaio, ore 17: Malawi-Zimbabwe al Kouekong di Bafoussam (commento di Alessandro Lettieri);

-venerdì 14 gennaio, ore 17: Marocco-Comore all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (commento di Federico Zanon);

-venerdì 14 gennaio, ore 20: Gabon-Ghana all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé (commento di Andrea Distaso);

Ore italiane

In Senegal-Guinea ci sarà un vero e proprio derby tra italiani. Da una parte Amadou Diawara, titolare del centrocampo dei Syli Nationale, al fianco di Naby Keïta del Liverpool. Dall'altra parte il trio Keita, Mbaye, Ballo-Touré, tutti titolari nel match di debutto contro lo Zimbabwe. Sarà invece ancora assente Kalidou Koulibaly, ancora alle prese del covid. Ora il capitano della Nazionale senegalese spera di debuttare nell'ultima gara del girone contro Malawi.

Nel pomeriggio tocca al Marocco di Amrabat anche se, è doveroso dirlo, il centrocampista della Fiorentina ha perso il posto nello scacchiere di Halilhodzic. Titolare fino ad un anno e mezzo fa, da quando fa la riserva nella Viola vede meno di frequente il campo anche in Nazionale. Il ct dei Leoni dell'Atlante gli ha dato comunque qualche minuto nell'intenso finale contro il Ghana.

