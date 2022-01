Dopo il rinvio di un anno e tante voci su una possibile cancellazione , comincia finalmente la 33esima edizione della Coppa d'Africa. Si gioca in, casa del nuovo presidente federale Eto'o , con i padroni di casa che fanno parte della lunga lista dei favoriti per alzare al cielo il trofeo più ambito a queste latitudini. È proprio il Camerun a dare il via al torneo, nel match inaugurale contro il: subito un test per la Nazionale diche avrà tantissima pressione addosso. Poi la sfidaa chiudere la prima giornata del Gruppo A. Vedremo subito delle sorprese?

-Domenica 9 gennaio, ore 17:00 Camerun-Burkina Faso al Paul Biya di Yaoundé (commento Andrea Distaso);

-Domenica 9 gennaio, ore 20:00 Etiopia-Capo Verde al Paul Biya di Yaoundé (commento Alessandro Lettieri)

Ore italiane

Non è ancora un giocatore 'italiano', ma presto lo sarà. Parliamo diche da pochi giorni, prima di partire per il Camerun, ha messo nero su bianco il suo nuovo contratto con l'. Il portiere lascerà infatti l'Ajax a fine stagione, a parametro zero, per legarsi per i prossimi 5 anni in nerazzurro (a 3 milioni a stagione). Questa sarà una grande occasione per i tifosi interisti per vederlo in azione.