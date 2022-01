Telenovela finita : le Comore avranno regolarmente a disposizione almeno un portiere di ruolo nella già difficilissimo ottavo di finale contro il Camerun. Ali Ahamda si negativizza dal Covid (che aveva colpito anche il "terzo" Moyadh Ousseni) ed è pronto a difendere la porta dei Celacanti nello storico match al cospetto dei Leoni Indomabili, sostituendo il titolare Salim Ben Boina, infortunatosi nel match vinto 3-2 contro il Ghana.

Ali Ahamada è attualmente senza una squadra di club. Già distintosi nel match contro le Black Stars (subentrando a Ben Boina al minuto 26, avrà quindi un'ulteriore occasione per mettersi in mostra con la nazionale guidata da Amir Abdou (colpito anch'egli dal Covid) per procacciarsi un contratto. Comoriano di seconda generazione, come praticamente tutti i componenti della nazionale isolana, Ahamada è nato in Francia, a Martigues, e nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori giovani calciatori al modo nati dopo il 1° gennaio 1991. Per sei anni estremo difensore del Tolosa (dal 2010 al 2016) Ahamada si è poi "perso" tra Turchia e Norvegia con le maglie di Kayserispor, Kongsvinger e Brann.

Nelle ventiquattro ore precedenti al match contro il Camerun, l'assistente di Amir Abdou - Jean-Daniel Padovani, il suo sotituto in conferenza nonché preparatore dei portieri delle Comore, aveva giocato con l'ironia: "Abbiamo fatto la storia su tutto: qualificandoci alla fase di Coppa d'Africa, vincendo la prima storica partita per giunta contro una big come il Ghana, ci siamo qualificati agli ottavi di finale, vorrà dire che scriveremo anche la storia di squadra che, in una partita di eliminazione diretta utilizzerà un giocatore di movimento come portiere. Chi sarà? Ne ho provati un po' in allenamento, deciderò all'ultimo. Scendiamo in campo per rappresentare la nostra nazione e ci sacrificheremo per la causa. Anche se l'avversario, il Camerun, è fortissimo ed è pure il padrone di casa della manifestazione". Col recupero di Ahamada, un (gigantesco) problema in meno da affrontare.

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

