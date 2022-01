Calcio

Coppa d'Africa 2021, Costa d'Avorio-Egitto 4-5 dcr: gli highlights. Kessié eliminato, Salah decisivo ai rigori

COPPA D'AFRICA - Dopo lo 0-0 dei 120 minuti, tocca andare ai rigori per decidere l'avversaria del Marocco ai quarti di finale. Decisivo il secondo portiere Gabaski, entrato nel finale per infortunio di El Shenawy, con la parata su Bailly. Così Salah può decidere il match e la qualificazione con l'ultimo rigore. La partita di Kessié, invece, dura solo 30': uscito dal campo per infortunio.

00:04:12, 2 ore fa