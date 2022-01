Ballo-Touré nel Kessié ha rimediato un ko nel suo ottavo di finale, quello tra Costa d'Avorio-Egitto (trauma costale, anche se non è del tutto chiara la dinamica che ha portato l'ivoriano ad essere sostituito. Di sicuro non è stata una cosa passeggera, considerando l'importanza della partita. C'era appunto l'Egitto difronte ed era un ottavo di finale. Vista l'eliminazione della squadra ivoriana, Kessié farà ritorno immediato a Milanello dove sarà rivalutato dallo staff medico per capire se potrà essere a disposizione per il derby contro l'Inter. Brutte notizie per il Milan. Dopo l'infortunio dinel finale di Senegal-Capo Verde , ancheha rimediato un ko nel suo ottavo di finale, quello tra vinto poi dai Faraoni ai rigori ). Il centrocampista rossonero, infatti, ha rimediato un, anche se non è del tutto chiara la dinamica che ha portato l'ivoriano ad essere sostituito. Di sicuro non è stata una cosa passeggera, considerando l'importanza della partita. C'era appunto l'difronte ed era un ottavo di finale. Vista l'eliminazione della squadra ivoriana, Kessié farà ritorno immediato a Milanello dove sarà rivalutato dallo staff medico per capire se potrà essere a disposizione

Kessié lascia così la Coppa d'Africa con alti e bassi. Partita così così contro la Guinea Equatoriale al debutto e rigore sbagliato contro la Sierra Leone la partita successiva. Poi, invece, è stato il migliore in campo nel match che ha eliminato l'Algeria: gol alla Nazionale di Bennacer e tanti palloni distrubiti in mezzo al campo. Sembrava il momento della svolta per Kessié che non è però andato oltre il 30' contro l'Egitto.

