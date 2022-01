Brutte notizie per il Milan. Dopo l'infortunio di Ballo-Touré nel finale di Senegal-Capo Verde, anche Kessié ha rimediato un ko nel suo ottavo di finale, quello tra Costa d'Avorio-Egitto. Il centrocampista rossonero, infatti, ha rimediato un colpo al fianco sinistro, anche se non è ancora chiara la dinamica che ha portato l'ivoriano ad essere sostituito. Di sicuro non una cosa passeggera, considerando l'importanza della partita. C'è appunto l'Egitto difronte, e questo è un ottavo di finale: o si vince o si va a casa.

Kessié è uscito in lacrime ma, in questo momento, è rimasto comunque in panchina a sostegno dei suoi compagni di Nazionale. Dopo la partita verranno effettuati i primi accertamenti da parte dello staff medico ivoriano.

