Calcio

Coppa d'Africa 2021, Costa d'Avorio-Egitto - Kessié, ko al fianco: il momento in cui esce dal campo addolorato

COPPA D'AFRICA - Brutte notizie per la Costa d'Avorio e per tutto il Milan. Dopo neanche 30 minuti, infatti, Kessié è costretto al cambio durante l'importantissima gara contro l'Egitto per una botta al fianco.

00:01:50, un' ora fa