Calcio

Coppa d'Africa 2021, Costa d'Avorio-Sierra Leone - Debutta Issa Kallon, il nipote dell'ex Inter Mohamed

COPPA D'AFRICA - Nel finale del match tra Costa d'Avorio e Sierra Leone, mentre sta per entrare Traoré del Sassuolo, fa il suo ingresso in campo anche Issa Kallon, il nipote di Mohamed, ex attaccante dell'Inter. Il giocatore, nato e cresciuto nei Paesi Bassi, solo oggi faceva il suo debutto tra le fila della Sierra Leone dopo aver giocato tutte le giovanili tra i neerlandesi.

00:00:27, 29 minuti fa