Calcio

Coppa d'Africa 2021, Costa d'Avorio-Sierra Leone - Musa Kamara e la Sierra Leone torna al gol dopo 26 anni

COPPA D'AFRICA - Bordata mancina di Musa Kamara al suo primo gol in Nazionale, ma è un gol importantissimo visto che la Sierra Leone non segnava da 26 anni in questa competizione. 1-1 contro la Costa d'Avorio.

00:00:30, 41 minuti fa