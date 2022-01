Coppa d'Africa con le ultime tre partite della prima giornata della fase a gironi. La Costa d'Avorio, Algeria che non è andata oltre Tunisia che affronta il Mali, mentre il Gambia che cerca i suoi primi punti nella competizione sfidano la Mauritania. Davvero Siamo già arrivati al quarto giorno dicon le ultime tre partite della prima giornata della fase a gironi. La una delle favorite del torneo , punta subito a prendere la testa del Gruppo E, sfruttando il passo falso dell'che non è andata oltre lo 0-0 contro Sierra Leone . E poi ci sarà il 'debutto' del Gruppo F con lache affronta il, mentre ilche cerca i suoi primi punti nella competizione sfidano la. Davvero tanti italiani in campo in questo day 4, considerando che il Gambia ne ha 6 e la Costa d'Avorio 4. Barrow, Kessié, Traoré, Boga, i Colley, tante saranno squadre del nostro campionato saranno sintonizzate...

L'ex Milan Pelé sbaglia il rigore, poi traversa e palo: che carambola

Il programma delle gare

-mercoledì 12 gennaio, ore 14: Tunisia-Mali al Limbe Stadium di Limbe (commento di Michele Pedrotti);

-mercoledì 12 gennaio, ore 17: Mauritania-Gambia al Limbe Stadium di Limbe (commento di Alessandro Lettieri);

-mercoledì 12 gennaio, ore 20: Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio al Japoma Stadium di Douala (commento di Andrea Distaso);

Da Barrow a Kessié: tutti gli italiani in campo

La giornata parte con Tunisia-Mali e, tra le fila delle Aquile, c'è anche Lassana Coulibaly della Salernitana: era titolare nella Nazionale maliana fino a settembre, poi non ha più visto il campo. Tornerà per questo debutto in Coppa d'Africa? Poi c'è Mauritania-Gambia con ben 4 italiani tra i gambiani, debuttanti nella competizione. Ci sono Darboe della Roma, i due Colley (uno della Samp, l'altro della Spezia) e, infine, uno dei giocatori più attesi di questa edizione, quel Musa Barrow che è cresciuto moltissimo nell'ultimo anno a Bologna (5 gol in Serie A in 18 presenze), che spera di trascinare i suoi ad uno storico ottavo di finale. A questi si aggiungono poi Yusupha Bobb del Piacenza e Sheikh Sibi della Virtus Verona.

Il gol di Musa Barrow, Bologna-Milan, Serie A 2021-22, LaPresse Credit Foto LaPresse

Elefanti tanti italiani: Akpa Akpro della Lazio, i due del Sassuolo Boga e Traoré e poi uno dei giocatori più forti di questa Coppa d'Africa. Franck Kessié. 'The Tank' sarà uno dei fiori all'occhiello della Nazionale ivoriana, insieme a Sébastien Haller, il José Machín, centrocampista del Monza. La giornata si chidue con Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio. Anche nella file deglitanti italiani:della Lazio, i due del Sassuoloe poi uno dei giocatori più forti di questa Coppa d'Africa.. 'The Tank' sarà uno dei fiori all'occhiello della Nazionale ivoriana, insieme a, il capocannoniere della Champions League . L'attaccante dell'Ajax ha segnato in ogni singola partita della fase a gironi di Champions, stabilendo un clamoroso record (insieme ad altri quattro). C'è un italiano anche nella Guinea Equatoriale:, centrocampista del Monza.

Mohamed Kamara eroe contro l'Algeria: tutte le sue parate

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattoforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Sierra Leone 0-0: gli highlights

