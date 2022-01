Calcio

Coppa d'Africa 2021 - Da Bono a Kamara: la top 5 delle parate più belle della fase a gironi

COPPA D'AFRICA - Ok abbiamo visto qualche portiere da bocciare in tronco in questa 33esima edizione, ma c'è capitato di vedere anche qualche intervento super. Di Mendy del Chelsea? No, non proprio. Qualche giocatore sconosciuto ai più, ma tutti con interventi degni di nota. Applausi!

00:01:54, 10 minuti fa