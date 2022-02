Calcio

Coppa d'Africa 2021 - Da Mané a Dieng: rivivi tutti i gol del che hanno portato il Senegal in finale

COPPA D'AFRICA - Il Senegal non era stato capace di produrre neanche un gol su azione durante la fase a gironi. Un rigore di Mané era comunque bastato per vincere il proprio gruppo e andare agli ottavi. Poi la squadra di Cissé si è sbloccata: Mané ha continuato a segnare ma hanno trovato la via della rete anche Dieng, Sarr, Diédhiou, Kouyaté e Diallo. Riviviamo tutto!

00:05:12, 30 minuti fa