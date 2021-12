rinunciato definitivamente alla partecipazione alla Coppa d’Africa 2021. E’ questo quello che si apprende da alcuni media nigeriani, tra cui The Day Live, Victor Osimhen avrebbealla partecipazione alla. E’ questo quello che si apprende da alcuni media nigeriani, tra cui che batte la notizia . La decisione, si legge, arriverebbe direttamente dal calciatore che avrebbe scelto così di porre fine alla polemica a distanza fra il Napoli e la Nigeria. La notizia è stata confermata da una fonte interna alla Federazione, che si è così espressa: “Ha parlato col ct Austin Eguavoen (l’allenatore ad interim per la Coppa d’Africa, quello ufficiale José Peseiro è stato annunciato soltanto oggi ), col presidente federale Amaju Pinnick e col Ministro dello Sport Sunday Dare della sua scelta di rinunciare alla competizione. Tutti hanno capito la situazione e accettato la scelta. Victor è un giocatore devoto alla Nazionale”.

Ad

Al momento da Napoli non arrivano ancora conferme, con la società che non sarebbe ancora stata informata di questa decisione. Ancora positivo al Covid, Osimhen dovrebbe comunque aspettare di negativizzarsi prima di poter rientrare in Italia.

Coppa d'Africa Saranno famosi: i 10 nomi da appuntarsi della Coppa d'Africa 2022 28/12/2021 A 19:11

CHI VINCE LA COPPA D'AFRICA? Algeria Egitto Marocco Tunisia Senegal Costa d'Avorio Nigeria Ghana Altra

...

Dove guardare la Coppa d'Africa in tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Le gare saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

Algeria-Senegal 1-0 : gli highlights della finale 2019

Coppa d'Africa Da Salah a Kessié: tutti i convocati della Coppa d'Africa 2021 22/12/2021 A 17:15