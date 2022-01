Costa d'Avorio che, nonostante una prestazione Algeria. La Nazionale campione in carica, invece, deve presto tornare a vincere per evitare psicodrammi all'ultima giornata. Niente paura, però, perché rientra per la sfida contro la Sierra Leone il centrocampista Bennacer, che aveva saltato il debutto per squalifica. Poi tornano in campo Tunisia e Mali, rispettivamente contro Mauritania e Gambia, dopo i fattacci di qualche giorno fa con l'arbitro che fischiò la fine del match 'a piacimento'. E dire che Si chiude la seconda giornata della fase a gironi e qualche squadra punta a staccare il pass per gli ottavi con un turno d'anticipo come hanno fatto Camerun, Marocco e la Nigeria . Una tra queste è proprio lache, nonostante una prestazione non proprio esaltante contro la Guinea Equatoriale , vuole archiviare presto la pratica prima di attendere lo scontro diretto con l'. La Nazionale campione in carica, invece, deve presto tornare a vincere per evitare psicodrammi all'ultima giornata. Niente paura, però, perché rientra per la sfida contro la Sierra Leone il centrocampista, che aveva saltato il debutto per squalifica. Poi tornano in campo, rispettivamente contro Mauritania e Gambia, dopo i fattacci di qualche giorno fa con l'arbitro che fischiò la fine del match 'a piacimento'. E dire che l'1-0 in favore del Mali è stato pure convalidato...

Il programma delle gare

-domenica 16 gennaio, ore 14: Gambia-Mali al Limbe Stadium di Limbe (commento di Federico Zanon);

-domenica 16 gennaio, ore 17: Costa d'Avorio-Sierra Leone al Japoma Stadium di Douala (commento di Michele Pedrotti);

-domenica 16 gennaio, ore 17: Tunisia-Mauritania al Limbe Stadium di Limbe (commento di Alessandro Lettieri);

-domenica 16 gennaio, ore 20: Algeria-Guinea Equatoriale al Japoma Stadium di Douala (commento di Federico Zanon);

Ore italiane

Da Kessié a Bennacer: tutti gli italiani in campo

La giornata parte con Gambia-Mali, con la Nazionale degli Scorpioni che annovera tra le propria fila ben 6 'italiani'. Ci sono i due Colley, Darboe della Roma e Musa Barrow del Bologna, premiato come miglior in campo nel primo match contro la Mauritania. In rosa anche Bobb del Piacenza e Sibi della Virtus Verona. Partita davvero importate per Gambia che, in caso di successo, e pareggio nell'altra partita, potrebbe già staccare il pass per gli ottavi. Sarebbe davvero un grande risultato, considerando che sono al loro debutto assoluto in Coppa d'Africa. Un italiano anche nel Mali: Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana.





Kessié, anch'essa a caccia della vittoria che significherebbe pass per gli ottavi. Bisogna però battere la Sierra Leone (la Nazionale del crotonese Augustus Kargbo) che al debutto Poi tocca alla Costa d'Avorio di Akpa Akpro, Boga, Traorè e, soprattutto,, anch'essa a caccia della vittoria che significherebbe pass per gli ottavi. Bisogna però battere la(la Nazionale del crotonese Augustus Kargbo) che al debutto ha fermato i campioni in carica dell'Algeria

Nessun italiano in Tunisia-Mali, si chiude poi con Algeria-Guinea Equatoriale. Dovrebbe fare il suo ritorno Ismaël Bennacer, assente alla prima giornata per squalifica. Il centrocampista del Milan, eletto miglior giocatore dell'edizione 2019, salvo sorprese, sarà titolare nella Nazionale di Djamel Belmadi; tutto da vedere il discorso Ounas, anche lui assente al debutto. Nella Guinea Equatoriale, da non dimenticare la presenza del centrocampista del Monza José Machín, suo malgrado protagonista in negativo al debutto con l'errore che ha regalato il gol alla Costa d'Avorio.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

