Il programma delle gare

-ore 17: Malawi-Senegal al Kouekong di Bafoussam;

-ore 17: Zimbabwe-Guinea all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-ore 20: Gabon-Marocco all'Ahmadou Ahidjo di Yaoundé;

-ore 20: Ghana-Comore al Roumdé Adjia Stadium di Garoua;

Ore italiane

Da Koulibaly a Amrabat: tutti gli italiani in campo

Partita da dentro o fuori per il Senegal che, nell'ultima giornata, contro il Malawi recupera però uno dei suoi giocatori più rappresentativi: Kalidou Koulibaly. Dopo essere stato positivo al covid per più di 10 giorni, il centrale del Napoli può fare finalmente il suo debutto in Coppa d'Africa. Con lui anche Mbaye del Bologna e Ballo-Touré del Milan, anche lui positivo in questi giorni, ma si è negativizzato in brevissimo tempo. Non vedremo invece Akpa Akpro, anche lui colpito dal covid: sono state riscontrate complicazioni di tipo respiratorio per il giocatore della Lazio che ora dovrebbe fare il suo ritorno a casa. Sempre parlando di assenti che rientrano, il Senegal recupera anche il portiere Mendy e il centrocampista Gueye, a cui è stata congelata la squalifica della FIFA di 4 mesi per irregolarità sul suo trasferimento al Marsiglia.

In contemporanea ci sarà la Guinea di Amadou Diawara che cerca anch'essa un posto per gli ottavi. Il centrocampista della Roma dovrebbe essere ancora titolare anche nella sfida contro lo Zimbabwe.

In serata tocca invece al Marocco che potrebbe fare turnover visto che è già qualificato. C'è però lo scontro diretto con Gabon per il 1° posto ed è facile che Halilhodzic faccia scendere in campo la formazione migliore possibile. Buone chance di rivedere sul terreno di gioco il centrocampista della Fiorentina, ma in cerca di nuova squadra, Amrabat.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

