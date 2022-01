Il Camerun alza i ritmi e - dopo il 2-1 di rigore all'esordio al Burkina Faso - spazza l'Etiopia (che resta a 0 punti), guadagnando - dopo il secondo match del girone A - l'accesso agli ottavi di finale. Walyas però avanti al 4' con Hotessa. Poi, però, i padroni di casa dilagano, senza freni, con le doppiette di Toko Ekambi e Aboubakar: 4-1. Nell'ultimo gol del match (firmato Toko Ekambi), bello il filtrante vincente del centrocampista dell'Hellas Verona Martin Hongla, in campo per tutti i 90'. Leoni Indomabili già certi dell'accesso agli ottavi di finale nel gruppo A. Ora si attende il responso di Capo Verde-Burkina Faso.

Il tabellino

CAMERUN-ETIOPIA 4-1

Camrun (3-5-2): Onana; Tolo (79' Oyongo), Ngadeu-Ngadjui, Castelletto; Fai, Zambo Anguissa, Hongla, Choupo-Mouting (56' Lea Siliki), Ngamaleu (69' N'Jie); Toko Ekambi (70' Ganago), Aboubakar (78' Bahoken). Ct: Toni Conceição.

Etiopia (4-3-3): Shanko; Hamid, Tamene, Debebe, Yusef (72' Reshid); Mohammed (72' Meleyo), A. Yohannes, Dagnachew (46' Solomon); Gebremichael (83' Kebede), Nasir, Hotessa (73' Gugesa). Ct: Abate.

Arbitro: Ndala Ngambo (Repubblica Democratica del Congo).

Gol: 4' Hotessa (E), 8' e 68' Toko Ekambi (C), 53' e 55' Aboubakar (C).

Assist: Gebremichael (E, 0-1), Fai (C, 1-1), Fai (C, 2-1), Ngamaleu (C, 3-1), Hongla (C, 4-1).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Hongla, Choupo-Moting, Dagnachew, Onana.

Dove vedere la Coppa d'Africa in diretta tv e live-streaming

Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta e in esclusiva in live-streaming su Discovery+ ( SCOPRI L'OFFERTA ), il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Tutta la Coppa d'Africa sarà visibile anche sulle piattaforme Eurosport Player , TIMVision e Amazon Prime Video Channel. Le gare saranno anche disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

4' - GOL DELL'ETIOPIA CON HOTESSA! Galoppata sulla destra di Gebremichael, palla rasoterra al centro per il numero 27 che, senza pensarci due volte, manda in fondo al sacco con Onana che non riesce a parare in spaccata. Intervento in netto ritardo, nella diagonale difensiva, da parte di Fai: 0-1!

4 minuti e Onana prende già gol: vantaggio di Hotessa

8' - GOL DEL CAMERUN CON TOKO EKAMBI! Colpo di testa liberissimo da marcature su cross dalla destra di Fai, che si fa perdonare dopo l'errore sul vantaggio etiope, raccogliendo ottimamente una respinta di Shanko su precedente tiro dalla distanza di Aboubakar: 1-1, CHE INIZIO DI PARTITA!

Toko Ekambi e 1-1 Camerun: primo gol del capocannoniere dell'Europa League

24' - OCCASIONISSIMA PER L'ETIOPIA! Il velocissimo Gebremichael calcia a tu per tu con Onana, che respinge. Hotessa, a rimorchio, manca il tap in!

33' - GOL ANNULLATO AL CAMERUN CON NGAMALEU! Il numero 3 dei Leoni Indomabili insaca dapochi passi (sull'assist di Toko Ekambi) ma in posizione di netto offside.

39' - CAMERUN A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Palla scodellata al centro da Fai, stop di petto di Aboubakar il quale, a tu per tu con Shanko, si fa anticipare da Tamene (in grande stile).

49' - CAMERUN A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Uscita spericolata di Shanko, coi piedi, sul solissimo Aboubakar, ben servito dalla destra da Choupo-Moting!

53' - GOL DEL CAMERUN CON ABOUBAKAR! Terzo gol consecutivo dell'attaccante ex porto e Besiktas: gran cross dalla destra nuovamente con Fai e stacco imperioso con palla schiacciata a terra e in fondo al sacco da parte del capitano dei Leoni Indomabili: 2-1!

La ribalta sempre Aboubakar! Stacco di testa e 2-1 Camerun

55' - GOL DEL CAMERUN CON ABOUBAKAR! Uno-due micidiale dei padroni di casa! Ripartenza travolgente dei Leoni Indomabili innescata da Zambo Anguissa: palla dentro di Choupo-Moting per Ngamaleu e palla nell'area piccola dove arriva la zampata aggressiva del numero 10! E' 3-1!

Anguissa ruba palla e Aboubakar fa doppietta: il Camerun vola

62' - ABOUBAKAR DENTRO PER TOKO EKAMBI! Conclusione deviata e miracolosamente respinta da Shanko. Camerun vicinissimo al poker.

68' - GOL DEL CAMERUN CON TOKO EKAMBI: 4-1! L'attaccante del Lione affonda come il burro nella difesa etiope sul filtrante di Hongla del Verona, con una finta ne manda due al bar e poi, con un destro rasoterra in girata, fulmina Shanko sul proprio palo!

L'Etiopia non oppone resistenza: doppietta anche per Toko Ekambi

72' - PALO PIENO DI ZAMBO ANGUISSA! Ma l'azione del centrocampista del Napoli è stata viziata, nell'ordine, da un fallo e da un fuorigioco.

85' HONGLA! Volée all'altezza del dischetto sugli sviluppi di un corner: palla di poco fuori misura.

87 - MELEYO! GHIOTTA CHANCE SPRECATA DALL'ETIOPIA! Il neoentrato, a Onana in uscita, calcia incredibilmente fuori bersaglio. Tutto era nato da un erroraccio in controlo di Zambo Anguissa.

90' - PALO DI FAI DAI 20 METRI! Conclusione non irresistibile. Male, in questo caso, il portiere etiope Shanko.

Il momento social

Il migliore

Toko Ekambi. In condivisione con Aboubakar, "premiato" col Burkina Faso. Prestazioni praticamente identiche con tanta voglia di spaccare il mondo in zona gol. Risultato: una doppietta per parte e goleada.

Il peggiore

Tamene. Preso di mira da tutta la fase offensiva camerunese per i suoi continui errori di posizionamento al centro della difesa etiope.

