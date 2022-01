Premium Calcio Nigeria - Egitto 16:50-19:00 Live

Ore 16,31 - LE FORMAZIONI!

Nigeria (4-4-2): Okoye; Ola Aina, Omeruo, Ekong, Zaidu; Chukwueze, Ndidi, Aribo, Simon; Iheanacho, Awoniyi. A disp.: Akpeyi, Uzoho, Ajayi, Ebuehi, Ejuke, Iwobi, Musa, Ndah, Nwakali, Onyeka, Onyekuru, Sadiq. Ct: Peseiro.

Egitto (4-2-3-1): El-Shenawy; Akram, El-Wensh, Hegazi, Fetouh; Hamdi, Elneny; Salah, Trezeguet, Mostafa; Marmoush. A disp.: M. Sobhi, Abdelmonem, Alaa, Ashour, Ashraf, Gad, Kamal. Lasheen, Said, Sherif, R. Sobhi, Zizo. Ct. Queiroz.

Arbitro: Bakary Gassama (Gambia).

Stadio: Stade Omnisport Roumdé Adjia (Garoua).

Ore 16,30 - E' IL MOMENTO DI MOHAMED SALAH E DEL BIG-MATCH (DEL GRUPPO D) NIGERIA-EGITTO!

END - E FINISCE QUI! IMPRESA DELLA SIERRA LEONE, CHE FERMA 0-0 I CAMPIONI IN CARICA DELL'ALGERIA!

90'+3 - BOUNEDJAH DI TESATA SU CALCIO D'ANGOLO! Blocca ancora una volta Mohamed Kamara, che ha parato proprio tutto quest'oggi!

90'+2 - BENSEBAINI A TU PER TU CON MOHAMED KAMARA! Il portiere sierraleonese controlla in due tempi la potente conclusione.

90'+1 - 3 di recupero!

88' - BOUNEDJAH, ALTRO SPRECO! L'attaccante che decise la finale 2019, tutto solo, affretta inspiegabilmente la conclusione. Mohamed Kamara controlla agevolmente.

86' - IL NEOENTRATO BENRAHMA SBAGLIA UN RIGORE IN MOVIMENTO! Ennesima chance dorata gettata alle stelle dalle Fennec: palla di Boulaya dalla destra e impatto da dimenticarea, all'altezza del dischetto, dell'attaccante del West Ham!

81' - DESTRO IN DIAGONALE DI MAHREZ! Palla angolatissima, ma Mohamed Kamara ci arriva ancora e, in massima distensione, sventa il pericolo con la punta delle dita!

67' - CHE SALVATAGGIO DI CAULKER A PORTA SGUARNITA! Al contrario occasionissima gettata alle stelle per l'Algeria: Mahrez allarga sulla sinistra per Belaili, palla dentro per Bounedjah anticipato dall'uscita bassa di Mohamed Kamara e un altro subentrato, Bendebka, conlcude a porta sguarnita. Caulker, alla disperata, riesce a toccare col ginocchio mandando il pallone a lato!

52' - CHE OCCASIONE SPRECATA DA BRAHIMI! L'ex Porto viene mandato in porta da Mahrez, ma il tiro - indisturbato - viene neutralizzato in due tempi da Mohamed Kamara!

48' - GOL ANNULLATO ALLA SIERRA LEONE! Palla dalla sinistra di Buya Turay e zampata vincente in piena area di Alhaji Kamara, scattato però in posizione di offside.

46' - E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO! Cambio nell'Algeria: fuori l'ammonito Bedrane, dentro BENLAMRI.

INT - FINE PRIMO TEMPO! Algeria-Sierra Leone 0-0. Dominio territoriale algerino, ma le occasioni migliori sono arrivate per la band del ct Keister!

45'+1 - 2' di recupero!

23' - SIERRA LEONE A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Destro a giro su punizione di Bandu e colpo di testa di Bangura, che sfiora il palo alla sinistra di M'Bolhi!

6' - RISPONDE SUBITO LA SIERRA LEONE! Alhaji Kamara, a tu per tu con M'Bolhi, conclude prepotentemente, ma di poco a lato.

3' - OCCASIONISSIMA SLIMANI! L'attaccante algerino ben servito da un straordinario filtrante in "no look" di Mahrez, conclude sull'esterno della rete da ottima posizione.

1' - LE FORMAZIONI

Algeria (4-2-3-1): M’Bolhi; Atal, Bedrane, Mandi, Bensebaini; Belkebla, Feghouli; Belaïli, Brahimi, Mahrez; Slimani. A disp.: Oukidja, Amoura, Benayada, Bendebka, Benlamri, Benrahma, Boulaya, Bounedjah, Chetti, Halaimia, Tougai, Zorgane. Ct: Belmadi.

Sierra Leone (4-4-2): M. Kamara; Kakay, Bangura, Caulker, Wright; Turay, J. Kamara, Quee, Bundu; A. Kamara, K. Kamara. A disp.: Caulker, Sesay, Dumbuya, Dunia, Fofanah, Kaikai, Kallon, M. N. Kamara, Kanu, Mansaray, Medo, Williams. Ct: Keister.

Arbitro: Ahmad Heeralall (Mauritius).

Stadio: Japoma Stadium (Douala).

14.00 - SI PARTE CON ALGERIA-SIERRA LEONE PER IL GRUPPO E! Tra gli "italiani", mancano Bennacer e Ounas. Il primo è squalificato, il secondo nemmeno in panchina.

13:56 - Si parte con Algeria-Sierra Leone, poi alle 17 Nigeria-Egitto. Infine si chiude con Sudan-Guinea Bissau.

13:55 - Buongiorno a tutti gli amici di Eurosport da Stefano FONSATO e benvenuti a questo day 3 della Coppa d'Africa. Oggi seguiremo ben 4 partite, con in campo le Nazionali del Gruppo D e Gruppo E.

