Coppa d'Africa 2021 - È tutto vero: il sig. Sikazwe c'è ancora ed è il VAR di Gabon-Marocco

COPPA D'AFRICA - Ve lo ricordate il fischietto di Tunisia-Mali? L'arbitro folle che aveva fischiato la fine prima all'86' e poi ancora - questa volta in maniera definitiva - all'89'43''? C'è ancora, no non è un omonimo. Janny Sikazwe è seduto questa volta nella VAR Room per "assistere" l'arbitro Dahane.

00:00:19, un' ora fa