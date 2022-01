Calcio

Coppa d'Africa 2021, Egitto-Marocco - Hakimi è subito un fattore: prima sgroppata e rigore per il Marocco

COPPA D'AFRICA - Una partita difficile da sbloccare? No, se hai a disposizione Hakimi che alla prima sortita offensiva conquista un calcio di rigore per fallo di Achraf. Anche se l'arbitro ha dovuto rivederla alla VAR per capire se dare il rigore o no...

00:00:39, 2 ore fa