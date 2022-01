Calcio

Coppa d'Africa 2021, Egitto-Sudan 1-0: gli highlights della vittoria dei Faraoni che vanno agli ottavi. Salah male

COPPA D'AFRICA - Basta un gol di Abdelmonem all'Egitto per superare le resistenze del Sudan e conquistare il pass per gli ottavi di finale. La squadra di Queiroz però non brilla particolarmente, così come il suo giocatore di più qualità, con un Salah murato a più riprese da Mustafa Karshom.

00:02:56, un' ora fa