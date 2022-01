Calcio

Coppa d'Africa 2021, Etiopia-Capo Verde 0-1 - Basta Tavares e il rosso di Bayeh per i blue sharks: gli highlights

COPPA D'AFRICA - Comincia con una vittoria la Coppa di Capo Verde che batte l'Etiopia grazie al gol di Julio Tavares che va a segno a fine primo tempo. L'Etiopia gioca per quasi tutta la gara in 10 contro 11 per il rosso a Bayeh dopo la segnalazione del VAR. Tutte le 52 partite di Coppa d'Africa sono trasmesse in diretta in live-streaming su Discovery+, Eurosport Player, TIMVision e Amazon Prime.

