Coppa d'Africa 2021, Etiopia-Capo Verde - Gomitata di Rocha su Yusef? Arbitro e VAR non vedono nulla

COPPA D'AFRICA - L'Etiopia è già in 10 e, visto il metro usato, vorrebbe dei provvedimenti per questo intervento di Rocha su Yusef. Non c'è nulla per l'arbitro.

00:01:38, 36 minuti fa