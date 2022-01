Calcio

Coppa d'Africa 2021, Etiopia-Capo Verde: VAR anche nell'altra partita e viene espulso Bayeh dopo la svista dell'arbitro

COPPA D'AFRICA - Subito in avvio Bayeh stende Julio Tavares lanciato a rete e l'arbitro chiama solo punizione per Capo Verde. Poi ci ripensa e dà il giallo, ma viene chiamato alla VAR dove non può far altro che dare il rosso dopo aver rivisto le immagini.

00:02:19, 3 ore fa