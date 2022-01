Calcio

Coppa d'Africa 2021, Gabon-Marocco 2-2: gli highlights di un pareggio pirotecnico. Segna anche Hakimi

COPPA D'AFRICA - Un punto per uno non fa male. Così è per Marocco e Gabon, con i Leoni dell'Atlante che si confermano al 1° posto mentre le Pantere tengono a distanza il Ghana che viene eliminato. Gabon due volte avanti con Allevinah e l'autorete di Aguerd, la Nazionale di Halilhodzic risponde con i calci piazzati: Boufal su rigore e Hakimi su calcio di punizione.

00:04:57, un' ora fa